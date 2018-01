Des visites LSF et tactiles proposées au Muséum national d'Histoire naturelle

"Météorites, entre ciel et terre" : une exposition du Muséum national d'Histoire naturelle, jusqu'au 10 juin 2018.

Le Muséum national d'Histoire naturelle présente jusqu'au mois de juin, plus de 350 météorites, dans le cadre de son exposition anuelle. À cette occasion, plusieurs visites à destination du public en situation de handicap, sont prévues...



Pierres tombées du ciel, les météorites fascinent. Objets de culte ou de science, objets craints ou sources d’inspiration, elles sont porteuses à la fois d’émotions et d’informations inestimables. Le visiteur est convié à un voyage dans l’espace et le temps ; il peut s’émerveiller devant des objets âgés de 4,56 milliards d’années qui ont voyagé des centaines de millions de kilomètres avant de parvenir jusqu’à nous. La scénographie propose un parcours immersif, ponctué par de nombreuses vitrines de météorites, de grandes projections spectaculaires et des dispositifs innovants. Plus de 350 pièces de la collection du Muséum sont exposées, ainsi que des pièces rares issues de collections publiques et privées du monde entier.



Visites pour adultes sourds : une visite pour tout connaître des météorites

Les 28 janvier et 18 mars à 10h15. Durée : 1h

Gratuit pour les personnes en situation de handicap (+1 accompagnateur)



Visites tactiles pour les déficients visuels : une visite exceptionnelle qui permettra de cheminer dans l'exposition, tout en touchant les météorites (et même des morceaux de la Lune et de Mars !)

Les 11 février et 8 avril à 10h15. Durée : 1h

Gratuit pour les personnes en situation de handicap (+1 accompagnateur)



Réservation obligatoire : info-accessibilite@mnhn.fr





© Handicap Infos - source : communiqué de presse