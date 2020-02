LIVRE | article publié le, 17/02/20 0 réaction

Vote et handicaps : pour aller au-delà de l'inclusion

Comment les personnes handicapées avec une déficience intellectuelle ou avec la maladie d'Alzheimer peuvent voter ? Quel sens cela a-t-il ? Quelles conséquences ?

Avec la réforme du 23 mars 2019, la France est l’un des treize pays européens à ouvrir le droit de vote à toutes les personnes vivant avec un handicap. Elle redonne ainsi leurs voix à 300 000 personnes en tutelle.



Cyril Desjeux en décortique les conséquences et aborde la façon dont l’expérience des handicaps réinvente des manières de faire avec les normes électorales. Au-delà, il propose une analyse plus globale de la citoyenneté en général.



Les + de l'ouvrage :

• Pour la 1e fois, un livre aborde les pratiques de vote des personnes vivant avec un handicap.

• Toutes les formes de handicap sont abordées (mental, physique, personne sous tutelle, etc.)

• De nombreux témoignages

• Soulève la question du double vote du représentant légal

• Une comparaison entre la France et les pays d'Europe



Le mot de l'auteur :

« Lire la société à travers le prisme du handicap nous amène à penser autrement le monde qui nous entoure. C'est l'occasion de remettre en question ce que l'on nous a appris, y compris sur la question du vote. » Cyril Desjeux



Sociologue et directeur scientifique de Handéo, Cyril Desjeux a été responsable de secteur à l’Anesm (Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et des services sociaux et médico-sociaux). Aujourd’hui, il réalise des études dans le secteur de l’aide humaine, de l’autonomie et du handicap.



Infos pratiques :

Presses universitaires de Grenoble

ISBN 978-2-7061-4570-4

21 €





EN SAVOIR + :

Consulter un extrait



