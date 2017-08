Vous avez imaginé un produit innovant pour gérer le Handicap, améliorer la rééducation, faciliter la réadaptation

Vous avez développé un projet ou un produit innovant dans le champ de la prise en charge du HANDICAP ?

La SOMFER, Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation, réédite son concours d'innovation en 2017 afin de récompenser des projets de développement de produits innovants non commercialisés.



Les Prix



Des places sur la zone d'exposition des produits innovants pour présenter son produit pendant le congrès de la SOFMER 2017 qui se tiendra à Nancy les 5-6 et 7 octobre prochains. Une opportunité de présenter son prototype aux 1 500 participants du congrès scientifique de la société savante.



3 à 5 lauréats se verront gratifiés d'une aide pour amener leur produit vers sa commercialisation (de 3 000 à 6 000 € d'aide par lauréat, en numéraire et en prestations complémentaires).



Les candidatures seront jugées par un panel de professionnels (soignants, chercheurs, économistes, réglementaires, institutionnels...) attentifs à :



La valeur ajoutée de l'innovation pour le patient, le professionnel de santé, l'établissement de soin ou la société...



L'ingéniosité déployée dans la solution imaginée (prototype obligatoire)



La capacité à se développer commercialement (cadre réglementaire pris en compte, taille de marché envisagée, distribution réfléchie...)



NB : une attention particulière sera apportée aux projets faisant la preuve d'une cohérence avec la recherche clinique actuelle sans pour autant être une condition obligatoire.





Je candidate en remplissant le dossier de candidature suivant

EN SAVOIR + :





