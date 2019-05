LIVRE AUDIO | article publié le, 23/05/19 0 réaction

VOX, de la voix au livre audio : la naissance d’une nouvelle manifestation littéraire

Une initiative accompagnée par le savoir-faire du Salon du livre et de la presse jeunesse, organisateur de nombreuses manifestations littéraires.

Le festival urbain de lecture à voix haute et de livres lus, VOX, créé en 2011 à Montreuil, et les éditeurs de livres audio s’associent pour créer une nouvelle manifestation littéraire : « VOX, le Salon du livre audio ».



À l’origine …

La volonté de la Librairie Folies d’Encre de Montreuil de développer et d’inscrire dans une dynamique encore plus forte le festival VOX, mêlée à celle de l’Association de Promotion du Livre Audio de valoriser un secteur en pleine croissance, ont conduit à la création conjointe de la première édition de « VOX, le Salon du livre audio ». Une initiative accompagnée par le savoir-faire du Salon du livre et de la presse jeunesse, organisateur de nombreuses manifestations littéraires.



Où, quand, quoi ?

Ce nouvel événement littéraire se déroulera à Montreuil du 11 au 16 juin 2019. Le Festival débutera le 11 juin, une journée professionnelle se tiendra le 13 juin, tandis que le Salon des éditeurs et des plateformes d’écoute ouvrira ses portes le 14 juin.



La ville de Montreuil accueillera la programmation dans la salle des fêtes de la Mairie, en plein air dans les rues de la ville, et dans plusieurs lieux culturels (Bibliothèque Robert Desnos, Librairie Folies d’Encre, Cinéma Le Méliès, le Conservatoire de musique et de danse…). Au programme, des comédiens, des auteurs, des lecteurs et des musiciens. Un nouveau rendez-vous qui s’adresse à tous : tout-petits, ados, adultes, pour toutes les oreilles à l’écoute ou branchées !



Les objectifs

Donner de la voix à la littérature en proposant de multiples formes de découvertes (spectacles, jeux, stations d’écoute, lectures en tous genres), entendre les livres raconter des histoires, faire découvrir le secteur du livre audio en pleine expansion et encourager une plus grande diffusion, telles sont les ambitions qui président à la programmation de cette nouvelle manifestation littéraire.



Le livre audio, un secteur en pleine expansion

Un Français sur dix en achète, 18 % en ont déjà écouté, 21 % se disent intéressés par cette nouvelle forme de lecture : le livre audio connaît depuis quelques années un succès et une croissance exponentiels. Avec des contenus éditoriaux de plus en plus variés, tous les âges et toutes les catégories socioprofessionnelles sont concernés (93 % en connaissent et 21 % en écoutent chez les 7- 19 ans, 13 % en écoutent chez les 15-25 ans). La grande majorité des lecteurs en écoute un à deux par an, tandis que les grands lecteurs en écoutent en moyenne sept par an.



En Europe la demande est également croissante. En Grande-Bretagne, le nombre d’acheteurs a augmenté de 12 % entre 2014 et 2016, avoisinant les 10 % du marché total du livre. En Allemagne, pays pionnier du livre audio, avec un catalogue très diversifié, la part du livre audio représente environ 10 % du marché. En Suède, le livre audio représente 20 % des ventes de livres en 2018.



Son avenir se dessine clairement sous la forme de la dématérialisation : si 58 % écoutent sur CD, le format dématérialisé augmente fortement (52 %). Les pratiques, en évolution constante avec la forte multiplication des supports numériques, favorisent l’écoute itinérante et multitâche : la moitié des lecteurs en écoute hors de chez eux et en voiture lors d’un long trajet. Le développement du livre audio représente donc une nouvelle opportunité de garder fidèle à l’univers du livre et de la lecture toute une génération mobile, sollicitée par d’autres formes de loisirs.



Outre la possibilité de lire à des moments où l‘on manque de temps, en pratiquant une autre activité, le livre audio présente de nombreuses vertus : faciliter l’accès à la lecture pour ceux qui peuvent s’en sentir exclus (jeunes enfants, malvoyants, personnes âgées…), outil de maîtrise de la langue et d’intégration, occupation calme pour les enfants qui développent dans le même temps imagination et autonomie, et découvrir l’autre voix d’un texte sublimé par un lecteur (le choix se fait en fonction du sujet à 68 %, de la voix de l’interprète à 47 % et de l’auteur à 32 %).



Inscriptions

Journée professionnelle le jeudi 13 juin et rencontres scolaires le vendredi 14 juin :

