Le VVF Villages de Lège Cap-Ferret récompensé par le Trophée du Tourisme Accessible

Le 8 juin dernier, lors du salon Handica-Lyon 2017, le VVF Villages de Lège Cap-Ferret s’est vu décerner le Trophée du Tourisme Accessible récompensant les bonnes pratiques au service de l’accessibilité des sites touristiques.

Leader du Tourisme Social et Familial, VVF Villages s’inscrit depuis longtemps déjà dans une démarche RSE afin d’offrir au plus grand nombre la possibilité de partir en vacances, notamment au public en situation de handicap.



Dans ce cadre, l’association a entrepris une politique de rénovation de plusieurs de ses villages et met en œuvre des conditions favorables pour favoriser un accueil adapté à tous les publics et favoriser la mixité.



Le village était en lice avec le VVF Villages d’Amboise et une auberge de jeunesse dans la Mayenne dans la catégorie « Grandes structures d’hébergement ».



Depuis 2015 déjà, le VVF Villages de Lège Cap-Ferret intègre les 4 labels « Tourisme et Handicap » avec :



10 chalets écolodges PMR (Public à Mobilité Réduite) ;

3 chalets écolodges pour personnes à déficience visuelle ;

Un bâtiment accueil/restaurant /bar accessible à tous ;

1 piscine accessible avec système de mise à l’eau + fauteuil adapté à disposition pour permettre aux personnes en fauteuil électrique de prendre une douche.





