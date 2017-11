Yasmine, 19 ans, trisomique, bachelière

Yasmine, une jeune fille presque comme les autres inspire le téléfilm "Mention particulière", avec Bruno Salomone, Hélène de Fougerolles et Marie Dal Zotto. Diffusion lundi 6 novembre 2017 sur TF1.

Mention particulière est basé sur la véritable histoire de Yasmine, une jeune fille qui, au Maroc, a obtenu en 2014 son baccalauréat avec mention alors qu'elle était atteinte de trisomie 21 (Down syndrom). Il a été honoré de deux prix au festival de la fiction de la Rochelle : meilleur scénario et espoir féminin pour Marie Dal Zotto, l'actrice trisomique de 29 ans qui incarne la jeune bachelière.



L'histoire humaine bouleversante d’une jeune fille handicapée qui, grâce à l’amour et à la persévérance de ses parents, remporte une victoire exceptionnelle sur la maladie



En juin 2014, une jeune fille trisomique contredisait tous les pronostics en décrochant son baccalauréat. À la rentrée suivante, elle se lançait dans des études universitaires qu'elle poursuit aujourd'hui. C'est un fait unique dans la majeure partie du monde. Seule l’Espagne a connu des réussites semblables. Par la plume de son père journaliste, qui livre avec pudeur ses doutes et son admiration, nous partageons le combat vécu au quotidien par toute la famille pour que Yasmine réalise son rêve : faire des études et mener la vie qu'elle a choisie.



Un souffle de confiance et d'espérance traverse cette aventure inédite pour de nombreux parents souvent livrés à eux-mêmes. "Nous avons reçu des dizaines d’appels, des associations d’autres pays nous ont contactés. Notre histoire pose la question de l’école inclusive, un débat important dans tous les pays où la question du handicap a déjà connu quelques avancées. Il me paraissait nécessaire d’apporter un témoignage sincère sur une histoire humaine riche d'enseignements." Jamal Berraoui.



Livre : Yasmine, 19 ans, trisomique, bachelière

