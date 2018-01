« Yes You Canne » : le nouveau calendrier qui mets les décideurs face à leur Pouvoir

Janvier 2018 - Emmanuel Macron, Président de la République. Vous avez le Pouvoir de faire appliquer les lois dédiées aux personnes handicapées : 1975-1987-2005.

Pour la huitième année consécutive, la Fédération des Aveugles et Amblyopes de France fête l’année nouvelle en proposant son calendrier volontairement provocateur. Cette année 12 images d’hommes et femmes de Pouvoir, ont été détournées.



« Regardez-nous en face, nous les un million quatre-cent mille déficients visuels de France et, parmi nous, les quatre-vingt mille aveugles complets. »



Douze mois, douze hommes et femmes en marche, avec pour ambitions de transformer notre société sont illustrés lunettes noires et canne à la main. A travers ce calendrier « Yes You Canne », la Fédération des Aveugles de France met volontairement ces décideurs face à leur pouvoir de changer les choses et mettre fin aux discriminations. Parmi ces personnalités influentes : Emmanuel Macron, Jean-Michel Blanquer ou Michel-Edouard Leclerc. Depuis 1917, la Fédération des Aveugles de France n’a qu’un seul combat : permettre à chacune et chacun de surmonter le handicap qui les freine dans leur quotidien, soit devenir des citoyens à part entière. Le calendrier est disponible dès aujourd’hui en adressant un don à la Fédération des Aveugles de France. Pour poursuivre et amplifier nos actions, nous avons la volonté, vous avez le Pouvoir.



12 personnalités de la sphère politique et publique se retrouvent brutalement dans la peau de personnes en situation de handicap visuel. Parmi elles, Monsieur Emmanuel Macron, Madame Anne Hidalgo, Monsieur Miche-Edouard Leclerc, ou encore Madame Anne-Sophie Lapix …



Oui vous avez le pouvoir d’agir, vous le devez. C’est un appel sans détour, à ces ministres, ces députés, ces personnalités influentes qui ont le pouvoir d’agir et de faire émerger les revendications et la nécessité de l’application des lois en faveur des personnes aveugles.





